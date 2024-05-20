Ситуация с легитимностью Владимира Зеленского не оказывает влияния на ход СВО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Срок полномочий Зеленского заканчивается 20 мая.

Песков отметил, что специальная военная операция продолжается, отвечая на вопрос журналистов о том, как прекращение легитимности Зеленского повлияет на ведение специальной военной операции.

В ответ на вопрос о легитимности полномочий Владимира Зеленского, Песков предложил журналистам обратиться к ответу президента РФ Владимира Путина на эту тему, указав, что такой вопрос уже обсуждался два дня назад на завершающем общении с прессой в Китае, где президент дал ответ на этот вопрос.

Ранее президент Путин на конференции в Китае заявил, что вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий должны решать политическая и правовая системы самой Украины.

Путин указал, что по поводу легитимности прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины, и что этот вопрос в первую очередь должен оценить конституционный суд, а также вся политическая система Украины.

Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)