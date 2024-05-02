За последнюю неделю ситуация на фронте стала динамичной. Об этом NewsInfo.Ru заявил военный эксперт Пётр Колчин.
"Российские войска планомерно идут вперёд на нескольких направлениях и добиваются новых успехов. Конечно, прорыв у Очеретино стал громким инфоповодом, показавшим, что линия оборона ВСУ не так стабильна, как Киев пытался заверить своих западных партнеров", — отметил он.
По словам политолога, вблизи посёлка Очеретино расширяется плацдарм, продолжаются бои у Часова Яра.
"Дальнейшие успехи ВС РФ можно ожидать на этих двух направлениях — Очеретино и Часов Яр. ВСУ, конечно, пытаются всеми способами усилить линию фронта, перекинуть туда всевозможные резервы. Но российские войска набирают определенную динамику, которая позволяет им преодолевать дальше такие факторы", — заключил он.
Ранее сообщалось, что ВС России освободили село Бердычи.
Фото: Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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