В ВТБ рассказали о новой схеме телефонных мошенников: они звонят и предлагают продлить якобы заканчивающийся срок действия карты.
Западные СМИ обсуждают визит Путина в Китай и констатируют крепкую дружбу двух стран
Западные СМИ наперебой обсуждают визит президента России Влад мира Путина в Китай и его теплые отношения с кайским лидером Си Цзиньпином
Экс-судья Шмидт обратился в польское посольство в Минске из-за нарушения его прав
Томаш Шмидт обвинил Варшаву в нарушении его прав.
Иноагент Макаревич поднял себе гонорар после переезда в Израиль
Музыкант-иноагент Андрей Макаревич поднял стоимость своих выступлений почти на 15%, сообщают СМИ. Свой гонорар экс-участник "Машины времени" увеличил до 35 тыс. евро, это на пять тыс. евро больше, чем двумя годами ранее, сообщает telegram-канал Mash.
Кравцов: 20 мая пройдут всероссийские антитеррористические учения в школах
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что 20 мая по всем российским школам запланированы учения при террористических действиях.