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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:30

ВТБ: мошенники звонят россиянам с предложением продлить срок действия карты

В ВТБ рассказали о новой схеме телефонных мошенников: они звонят и предлагают продлить якобы заканчивающийся срок действия карты.

Мир

Западные СМИ обсуждают визит Путина в Китай и констатируют крепкую дружбу двух стран

Западные СМИ обсуждают визит Путина в Китай и констатируют крепкую дружбу двух стран

Западные СМИ наперебой обсуждают визит президента России Влад мира Путина в Китай и его теплые отношения с кайским лидером Си Цзиньпином

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Экс-судья Шмидт обратился в польское посольство в Минске из-за нарушения его прав

Экс-судья Шмидт обратился в польское посольство в Минске из-за нарушения его прав

Томаш Шмидт обвинил Варшаву в нарушении его прав.

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Общество

Иноагент Макаревич поднял себе гонорар после переезда в Израиль

Иноагент Макаревич поднял себе гонорар после переезда в Израиль

Музыкант-иноагент Андрей Макаревич поднял стоимость своих выступлений почти на 15%, сообщают СМИ. Свой гонорар экс-участник "Машины времени" увеличил до 35 тыс. евро, это на пять тыс. евро больше, чем двумя годами ранее, сообщает telegram-канал Mash.

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Кравцов: 20 мая пройдут всероссийские антитеррористические учения в школах

Кравцов: 20 мая пройдут всероссийские антитеррористические учения в школах

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что 20 мая по всем российским школам запланированы учения при террористических действиях.

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Новости