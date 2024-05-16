Глава КНР Си Цзиньпин организовал торжественный прием в честь визита президента России Владимира Путина в Китай.
Гостей угощают традиционными местными блюдами: утиным бульоном с беззубками, знаменитой уткой по-пекински, тушёным трепангом с луком, овощами в соусе из абалона, групером с креветочным бульоном, жареной чумизой и пельменями с начинкой из креветок.
На десерт предложены: сладкое пирожное из маша, ванильный мусс, а также фрукты и мороженое. Из напитков доступны как алкогольные, так и безалкогольные варианты: кофе, чай, китайские вина и крепкий алкогольный напиток маотай.
Фото: kremlin.ru/Управление по печати и информации Президента( Creative Commons Attribution 3.0)
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