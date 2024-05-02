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Россия освободила село Бердычи
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:13

Россия освободила село Бердычи

ВС РФ полностью освободили Бердычи.

Российская армия полностью освободила населенный пункт Бердычи, сообщает МО РФ.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿

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