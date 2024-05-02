ВС РФ полностью освободили Бердычи.
Российская армия полностью освободила населенный пункт Бердычи, сообщает МО РФ.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
На ОАЭ снова обрушился сильный ливень
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МИД Швейцарии не стал отвечать на вопрос о приглашении Белоруссии на летний саммит
Дипломатическое ведомство Швейцарии не стало разъяснять в ответ на запрос информационного агентства РИА Новости, было ли Белоруссии предложено принять участие в международной конференции по Украине в июне.
Пожилой инвалид из Риги получил вид на жительство в Москве
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