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РФ и Малайзия согласовали отмену двойного налогообложения
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 10:43

РФ и Малайзия согласовали отмену двойного налогообложения

С первого января будущего года между Россией и Малайзией не будет двойного налогообложения. В основу договоренности заданы типовые подходы к международным налоговым договорам с зарубежными странами, которых придерживается российская сторона, сообщает минфин РФ. В этом году предстоит ратификация документа.

"Ставка налога у источника на доходы в виде дивидендов устанавливается в размере 10% при 25%-м участии в капитале в течение года и 15% в остальных случаях. Ставка налога по процентам и роялти составляет 10%. По дивидендам и процентам предусмотрены исключения для правительств и госкомпаний", - отметил статс-секретарь минфина Алексей Сазанов.

Российская сторона наращивает деятельность по увеличению сети международных специальных договоров с разными государствами в части налогов и сборов, особо отметили в ведомстве.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Доктор медицинских наук Шайфуззаман/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

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