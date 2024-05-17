С первого января будущего года между Россией и Малайзией не будет двойного налогообложения. В основу договоренности заданы типовые подходы к международным налоговым договорам с зарубежными странами, которых придерживается российская сторона, сообщает минфин РФ. В этом году предстоит ратификация документа.
"Ставка налога у источника на доходы в виде дивидендов устанавливается в размере 10% при 25%-м участии в капитале в течение года и 15% в остальных случаях. Ставка налога по процентам и роялти составляет 10%. По дивидендам и процентам предусмотрены исключения для правительств и госкомпаний", - отметил статс-секретарь минфина Алексей Сазанов.
Российская сторона наращивает деятельность по увеличению сети международных специальных договоров с разными государствами в части налогов и сборов, особо отметили в ведомстве.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Доктор медицинских наук Шайфуззаман/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.
МИД Литвы потребовал прекратить гонения на литовских политиков со стороны МВД РФ
16 мая МИД Литвы вызвал российского представителя посольства РФ в стране. Представителю РФ выдали ноту с протестом из-за решения России внести ряд литовских политических деятелей в розыск.
Виктор Орбан выступил с заявлением относительно здоровья Роберта Фицо
Роберт Фицо и миролюбивая позиция Словакии очень бы пригодились тем силам, которые противостоят милитаризации Украины, считает премьер-министр Венгрии.
ВТБ: мошенники звонят россиянам с предложением продлить срок действия карты
Злоумышленники похищают деньги россиян с помощью вредоносного ПО.
Иноагент Макаревич поднял себе гонорар после переезда в Израиль
Музыкант-иноагент Андрей Макаревич поднял стоимость своих выступлений почти на 15%, сообщают СМИ. Свой гонорар экс-участник "Машины времени" увеличил до 35 тыс. евро, это на пять тыс. евро больше, чем двумя годами ранее, сообщает telegram-канал Mash.