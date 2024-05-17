С первого января будущего года между Россией и Малайзией не будет двойного налогообложения. В основу договоренности заданы типовые подходы к международным налоговым договорам с зарубежными странами, которых придерживается российская сторона, сообщает минфин РФ. В этом году предстоит ратификация документа.

"Ставка налога у источника на доходы в виде дивидендов устанавливается в размере 10% при 25%-м участии в капитале в течение года и 15% в остальных случаях. Ставка налога по процентам и роялти составляет 10%. По дивидендам и процентам предусмотрены исключения для правительств и госкомпаний", - отметил статс-секретарь минфина Алексей Сазанов.

Российская сторона наращивает деятельность по увеличению сети международных специальных договоров с разными государствами в части налогов и сборов, особо отметили в ведомстве.

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