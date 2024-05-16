Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого недавно было совершено покушение, еще в апреле высказывал опасения по поводу растущего недовольства и фрустрации в обществе.
Он предупреждал, что эти настроения могут привести к серьезным последствиям для высших должностных лиц государства. В своей публикации в социальных сетях Фицо отмечал, что на улицах люди неприлично ругают политиков, и выражал опасения, что такая фрустрация может перерасти в насилие, вплоть до убийства кого-то из высокопоставленных правительственных чиновников.
15 мая, после выездного заседания кабмина в городе Гандлова, Фицо был ранен в результате стрельбы. По словам очевидцев, после завершения мероприятия Фицо подошел к местным жителям, чтобы пообщаться. В этот момент из толпы прозвучали несколько выстрелов, и Фицо упал на землю. Премьер-министр получил ранения в грудь и живот. Его срочно доставили на вертолете в один из госпиталей в Братиславе для оказания медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что Состояние словацкого премьера Фицо стабилизировалось.
Фото: flickr.com/Andrej Klizan (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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