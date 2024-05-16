Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов сообщил, что украинские пограничники расстреливают мужчин, пытающихся избежать мобилизации и переправиться через реку Тису в Румынию. Уже зафиксировано не менее двух десятков подобных случаев.

"Не столько людей тонет, сколько убивают, когда понимают, что они уже переплывают и их вернуть нельзя. Румынская сторона начала фиксировать большое количество людей с огнестрельными ранениями, но это умалчивается по согласованию с Киевом и непосредственно с Брюсселем и Вашингтоном", — сказал Рогов.

Река Тиса на отдельных участках проходит по границе Украины с Румынией и Венгрией. Сама по себе она небольшая и не очень глубокая. Тем более что беглецы пользуются гидрокостюмами и имеют все шансы преодолеть эту водную преграду на пути к свободе. Но украинское государство не оставляет им такого шанса. В социальных сетях реку стали называть Стиксом — рекой мертвых.

Фото: commons.wikimedia.org/Игорь Довбенко(Creative Commons Attribution 3.0 Unported)