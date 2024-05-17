Музыкант-иноагент Андрей Макаревич поднял стоимость своих выступлений почти на 15%, сообщают СМИ. Свой гонорар экс-участник "Машины времени" увеличил до 35 тыс. евро, это на пять тыс. евро больше, чем двумя годами ранее, сообщает telegram-канал Mash.

В требованиях рокера к организаторам есть вводные в части оплаты перелета для него и его директора, VIP-сопровождение из аэропорта, пятизвездочная гостиница, гримерка, оснащенная комфортным креслом, диваном, столом со свежими фруктами, газировкой, соленьями, чаем, хлебом, горьким шоколадом, элитным спиртным, а ещё необходимо оплатить услуги врача-фониатра при необходимости, предоставить охрану и обслуживающий персонал.

при этом, особо отмечается, что за дполнительные деньги иностранный агент может скорректировать свой репертуар сообразно желаниям заказчиков. В частности исполнить те композиции из прошлого, которые он обычно отказывается петь по политическим мотивам.

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