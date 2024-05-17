В Европейском союзе подтвердили принцип "одного Китая", что, как ожидается, поможет снизить политическую и военную напряжённость в регионе Тайваня.
Жозеп Боррель, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заявил, что Тайвань является частью Китая. Однако ЕС и Тайвань продолжат прямое сотрудничество в области культуры и экономики, не признавая государственность Тайваня.
В интервью американскому журналу Foreign Policy Боррель подчеркнул, что Европа не собирается признавать Тайвань как отдельное государство. Он также отметил, что напряжённость в регионе необходимо снизить, и что военный путь решения тайваньского вопроса не является приемлемым.
"Мы не признаем и не собираемся признавать государственность Тайваня. Есть только один Китай.У нас будут экономические и культурные отношения с этой территорией без признания [ее] государственности", — цитирует ТАСС Жозепа Борреля
Это заявление прозвучало в то время, когда российский лидер Владимир Путин находится с визитом в Китае. Возможно, это можно рассматривать как своего рода "реверанс" в сторону Китая.
Фото: flickr.com/Taiwanese National Military Exercise (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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