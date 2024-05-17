Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.05.2024 : 90,9239
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.05.2024 : 98,8978
В ЕС подтвердили приверженность принципу
  1. Главная
  2. Мир
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:40

В ЕС подтвердили приверженность принципу "одного Китая"

В Европейском союзе подтвердили принцип "одного Китая", что, как ожидается, поможет снизить политическую и военную напряжённость в регионе Тайваня.

Жозеп Боррель, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заявил, что Тайвань является частью Китая. Однако ЕС и Тайвань продолжат прямое сотрудничество в области культуры и экономики, не признавая государственность Тайваня.

В интервью американскому журналу Foreign Policy Боррель подчеркнул, что Европа не собирается признавать Тайвань как отдельное государство. Он также отметил, что напряжённость в регионе необходимо снизить, и что военный путь решения тайваньского вопроса не является приемлемым.

"Мы не признаем и не собираемся признавать государственность Тайваня. Есть только один Китай.У нас будут экономические и культурные отношения с этой территорией без признания [ее] государственности", — цитирует ТАСС Жозепа Борреля

Это заявление прозвучало в то время, когда российский лидер Владимир Путин находится с визитом в Китае. Возможно, это можно рассматривать как своего рода "реверанс" в сторону Китая.

Фото: flickr.com/Taiwanese National Military Exercise (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

Мир

МИД Литвы потребовал прекратить гонения на литовских политиков со стороны МВД РФ

МИД Литвы потребовал прекратить гонения на литовских политиков со стороны МВД РФ

16 мая МИД Литвы вызвал российского представителя посольства РФ в стране. Представителю РФ выдали ноту с протестом из-за решения России внести ряд литовских политических деятелей в розыск.

Читать полностью
Виктор Орбан выступил с заявлением относительно здоровья Роберта Фицо

Виктор Орбан выступил с заявлением относительно здоровья Роберта Фицо

Роберт Фицо и миролюбивая позиция Словакии очень бы пригодились тем силам, которые противостоят милитаризации Украины, считает премьер-министр Венгрии.

Читать полностью

Общество

ВТБ: мошенники звонят россиянам с предложением продлить срок действия карты

ВТБ: мошенники звонят россиянам с предложением продлить срок действия карты

Злоумышленники похищают деньги россиян с помощью вредоносного ПО.

Читать полностью
Иноагент Макаревич поднял себе гонорар после переезда в Израиль

Иноагент Макаревич поднял себе гонорар после переезда в Израиль

Музыкант-иноагент Андрей Макаревич поднял стоимость своих выступлений почти на 15%, сообщают СМИ. Свой гонорар экс-участник "Машины времени" увеличил до 35 тыс. евро, это на пять тыс. евро больше, чем двумя годами ранее, сообщает telegram-канал Mash.

Читать полностью

Новости