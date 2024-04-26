ФСБ задержала в Волгоградской области двух членов проукраинской неонацистской группировки National-Socialism/White Power (NS/WP)*, готовивших резонансный теракт. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В распоряжении правоохранительных органов имеется неопровержимая доказательная база, что два жителя города Волжского принимали участие в деятельности указанной группировки и по зданию украинских кураторов готовили резонансный теракт в своём городе.

В ходе допроса задержанные признались, что, "разделяя идеи расового и религиозного превосходства", связались с главарями NS/WP* и получили от них подробные инструкции по изготовлению СВУ, после чего сами синтезировали взрывчатое вещество и провели его пробное испытание, отметили в ЦОС. В качестве объектов для теракта нацисты выбрали местное отделение полиции, военкомат, точки общепита и массого пребывания людей. Также в 2023 году они, по указке украинских кураторов, повредили 16 автомобилей с символикой Z и машины выходцев из Северного Кавказа и Центральной Азии, указано в сообщении ФСБ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.

При проведении обысков в домах неонацистов обнаружены детали огнестрельного оружия, боеприпасы, самодельное взрывное устройство, пиротехническая смесь и средства связи.

* Признана террористической и запрещена в России.

Ранее жители Харьковской области рассказали об обстрелах со сторны ВСУ.

Фото: vitalykuzmin.net/Виталий Кузьмин (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).