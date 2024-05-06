Кабинет военных действий Израиля принял решение продолжить операцию в Рафахе на юге сектора Газа с целью оказания давления на палестинское движение ХАМАС в вопросе освобождения заложников, объявила в понедельник администрация израильского премьера.
Военный кабинет единогласно принял решение о продолжении операции в Рафахе с целью оказания военного давления на ХАМАС, содействуя освобождению заложников и достижению других военных целей, говорится в официальном заявлении.
В заявлении отмечается, что, несмотря на то, что предложение ХАМАС далеко от соответствия требованиям Израиля, Израиль направит делегацию на переговоры в надежде на достижение соглашения по условиям, приемлемым для стороны.
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