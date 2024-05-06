Американский сенатор Элизабет Уоррен утверждает, что Вооруженные силы Российской Федерации приспособили исключительно информационные терминалы Starlink в Украине без права, назвав это "серьезной угрозой для национальной безопасности" Соединенных Штатов и их союзников, и призвала Пентагон решить эту проблему.
Согласно информации газеты Wall Street Journal, ссылающейся на письмо от сенатора, направленное главе Пентагона Ллойду Остину.
Starlink — представляет собой космическую сеть следующего поколения, которая предназначена для обеспечения широкополосного доступа в интернет в любой точке мира. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что частная американская космическая компания SpaceX, вероятно, реализует терминалы спутникового интернета в Россию, однако владелец компании, миллиардер Илон Маск, позднее опроверг это утверждение. Предприниматель заявил, что терминалы "не поставлялись ни прямо, ни косвенно в Россию", и такие слухи "абсолютно ложны".
По данным Wall Street Journal, в письме, отправленном Остину, Уоррен требует подробно разъяснить, что Пентагон знает об использовании Россией технологии Starlink, а также о методах противодействия такой практике. "Как подрядчик министерства обороны, SpaceX не может допускать использование своих продуктов или услуг для подрыва национальной безопасности", — цитирует журнал письмо сенатора. Представитель Пентагона заявил, что может подтвердить информацию о возможном использовании российскими силами терминалов Starlink в Украине. Он добавил, что американское министерство обороны тесно сотрудничает с
SpaceX и Киевом для "разбирательства и ликвидации этой угрозы".
Ранее генерал-лейтенант Юрий Ласточкин, начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ, заявил в интервью газете "Красная Звезда", что научно-технические возможности российского ВПК позволяют включить используемые Вооруженными силами
Украины терминалы Starlink в список потенциальных целей в зоне специального влияния. В середине октября 2023 года миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink в Украине из-за высоких расходов компании. SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой взять на себя оплату этих расходов. Впоследствии Маск заявил, что будет продолжать финансировать обслуживание Starlink в Украине.
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
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