Американский сенатор Элизабет Уоррен утверждает, что Вооруженные силы Российской Федерации приспособили исключительно информационные терминалы Starlink в Украине без права, назвав это "серьезной угрозой для национальной безопасности" Соединенных Штатов и их союзников, и призвала Пентагон решить эту проблему.

Согласно информации газеты Wall Street Journal, ссылающейся на письмо от сенатора, направленное главе Пентагона Ллойду Остину.

Starlink — представляет собой космическую сеть следующего поколения, которая предназначена для обеспечения широкополосного доступа в интернет в любой точке мира. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что частная американская космическая компания SpaceX, вероятно, реализует терминалы спутникового интернета в Россию, однако владелец компании, миллиардер Илон Маск, позднее опроверг это утверждение. Предприниматель заявил, что терминалы "не поставлялись ни прямо, ни косвенно в Россию", и такие слухи "абсолютно ложны".

По данным Wall Street Journal, в письме, отправленном Остину, Уоррен требует подробно разъяснить, что Пентагон знает об использовании Россией технологии Starlink, а также о методах противодействия такой практике. "Как подрядчик министерства обороны, SpaceX не может допускать использование своих продуктов или услуг для подрыва национальной безопасности", — цитирует журнал письмо сенатора. Представитель Пентагона заявил, что может подтвердить информацию о возможном использовании российскими силами терминалов Starlink в Украине. Он добавил, что американское министерство обороны тесно сотрудничает с

SpaceX и Киевом для "разбирательства и ликвидации этой угрозы".

Ранее генерал-лейтенант Юрий Ласточкин, начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ, заявил в интервью газете "Красная Звезда", что научно-технические возможности российского ВПК позволяют включить используемые Вооруженными силами

Украины терминалы Starlink в список потенциальных целей в зоне специального влияния. В середине октября 2023 года миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink в Украине из-за высоких расходов компании. SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой взять на себя оплату этих расходов. Впоследствии Маск заявил, что будет продолжать финансировать обслуживание Starlink в Украине.

