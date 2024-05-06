МЧС предупредило жителей Московского региона о ночных заморозках 7 мая. Ожидается, что температура воздуха упадет до минус 4 градусов.

"Земля местами побелеет, так как ее припорошит небольшой снежной порошей до трех миллиметров", — сообщается в прогнозе Центра ФОБОС.

МЧС советуют водителям авто быстро не ездить на дорогах и быть внимательнее.

Добавим, что в Подмосковье 7 мая ожидаются осадки. Так, выпадет до 25 миллиметров. В некоторых районах будет идти дождь с мокрым снегом.

Фото: commons.wikimedia.org/Simon A. Eugster ( Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license).