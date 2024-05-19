Быстрое продвижение российских вооружённых сил в зоне спецоперации на Украине разозлило западные СМИ и политических деятелей, написал Глава британской политической партии "Наследие" Дэвид Куртен в соцсети Х.

"Глобалисты в западных правительствах и ведущие СМИ, которые поддерживают режим Зеленского, всё больше приходят в ярость от этой новости", — заявил он.

Куртен отметил, что ВС РФ быстро продвигаются на восточном фронте.

Ранее новостное агентство Reuters сообщало, что ВСУ отчаянно не хватает снарядов 155-мм снарядов для западного вооружения, чтобы сдержать "безжалостное" наступление российской армии на востоке Украины.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).