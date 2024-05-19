Разработка американскими промышленными гигантами урана на землях индейского племени навахо ведёт к негативным последствиям для здоровья местных жителей, загрязнению почвы и воды, сообщает РИА Новости, со ссылкой на представительство в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен.

"С самого начала добыча урана оставляла разрушительные последствия для наших земель, включая загрязнение водных источников, радиационное воздействие и длительные проблемы со здоровьем среди наших людей", - жалуется представитель коренной народности Джастин Ахастин.

В этом месяце активисты местного этноса выступили против наращивания производства радиоактивного ресурса на заселяемых территориях и его транспортировку с целью замещения российских поставок из-за запрета на импорт данного сырья из РФ.

В мае американские СМИ выяснили что представители индустриальных корпораций уже готовы начать транспортировку урановой руды по дорогам общего пользования из шахты в штате Аризона, вблизи Гранд-Каньона, в перерабатывающее фабрики отрасли на юге штата Юта. Всё это через территории, где проживают индейцы навахо. Также стало известно об уже начавшейся добыче в самой Юте спустя почти 10 лет после тотальной остановки из-за протестов экологов и местного населения.

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