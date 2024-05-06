Министерство внутренних дел России снова разыскивает бывшего заместителя министра энергетики РФ Владимира Милова* и журналиста Александра Невзорова*.



В базе данных МВД сообщается, что Невзоров* в розыске по уголовной статье. Причем, журналиста 1958 года рождения переобъявили в розыск. А в прошлом месяце на него завели второе дело по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах".



Милов* же, которого тоже разыскивают не в первый раз, приговорен к восьми годам лишения свободы заочно за публичное распространение фейков о российской армии.

*- признан в РФ иностранным агентом.

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