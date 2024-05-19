Над Португалией пронесся гигантский ярко-синий метеорит. По информации местного издания Publico небесное тело изрядно всполошило жителей севера республики. При точных данных о падении внеземного объекта пока нет.
Согласно публикации Publico, ночью спасателям поступил звонок о том, что метеорит возможно рухнул в Серре де Монтемуро, однако на месте предполагаемого приземления пока ничего не найдено. В социальных сетях местные жители делятся видео, как в небе появляется вспышка. Далее огромный метеорит с огромной скоростью проносится над головой, и свет угасает.
Как пишут свидетели происшедшего, больше всех повезло людям из района Перу-Пиньейру - они успели снять, как небесное тело пролетело в их близи. Множество видео прилёта зафиксировано на регистраторы автомобилей. С соответствующими комментариями.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Ким Мен Сон(Creative Commons Attribution 2.0 Generic).
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