ВСУ наносят удары по жилым домам на подконтрольной России части Харьковской области. Украинские националисты используют против мирных людей дроны-камикадзе и артиллерию. Очевидцем одной из атак стал корреспондент РИА Новости.

"Оттуда прилетело, а там Украина… Что я скажу: привет детворе, если они видят. Не хочу ничего говорить: все нас жалеют, а нам всё по голове", — сказал местный житель.

Харьковчане говорят, что их жильё атакуют дронами-камикадзе, после чего дома сгорают в пожаре.

"Бахнуло, я во дворе был, рвануло добре и загорелось. Мне в хате выбило (стекла — прим. ред.), — взрыв был, в огороде взрыв был, кругом взрывы, ну, прифронтовая зона", — прокомментировал обстрелы местный житель Александр.

Ранее власти Харьковской области начали эвакуацию стратегических и научных предприятий и ценных специалистов.

Фото: armyinform.com.ua/АрміяInform (Creative Commons Attribution 4.0).