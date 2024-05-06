Байден станет меньше говорить во время предвыборной компании из-за когнитивного упадка

Официально стало известно, что специально для предвыборной компании Джо Байдена его личные имиджмейкеры и пиарщики выберут "тактику молчания".
Действующий американский лидер во время своих выступлений станет меньше говорить, а сами выступления перед избирателями будут намного короче и более информативными, как заявил заместитель руководителя штаба Байдена Квентин Фулкс.
Представители республиканского сообщества едко высказались в адрес политических конкурентов от демократической партии. Они заявили, что "тактика молчания" была избрана PR-специалистами Байдена, чтобы скрыть проблемы со здоровьем и "когнитивный упадок" действующего американского президента.
Фото: facebook.com/The White House
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