Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил об эвакуации важных для Украины объектов. Ими являются и стратегические предприятия, и научные производства, заявил политик в эфире Первого канала.

- Украинское правительство и так называемые власти Харьковской области предпринимают попытку вывести стратегические предприятия, а оставить только то производство, которое будет производить ремонт военной техники, - подчеркнул он в своем сообщении.

Эвакуация касается и кадров. В первую очередь правительство вывозит специалистов, в том числе и тех, кто работает в области медицины.