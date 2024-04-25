Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил об эвакуации важных для Украины объектов. Ими являются и стратегические предприятия, и научные производства, заявил политик в эфире Первого канала.
- Украинское правительство и так называемые власти Харьковской области предпринимают попытку вывести стратегические предприятия, а оставить только то производство, которое будет производить ремонт военной техники, - подчеркнул он в своем сообщении.
Эвакуация касается и кадров. В первую очередь правительство вывозит специалистов, в том числе и тех, кто работает в области медицины.
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