Бывший министр Казахстана Куандык Бишимбаев выступил в суде с последним словом. Он не согласился признавать вину в жестоком убийстве своей жены.



Его супруга Салтанат Нукенова скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы после восьмичасовых побоев. Экс-министр же заявил, что не мог знать, "что происходит в мозгу" жены после его ударов.



По словам Бишимбаева, он убил ее неумышленно, а в своем последнем слове попросил присяжных, чтобы они проявили гуманность. Еще он пожаловался на предвзятое отношение суда и общества к нему.

"Никогда, ни в один момент того вечера я не желал смерти своей супруге. Я не предполагал такого исхода. Я виноват, но не в умышленном убийстве", — цитирует Бишимбаева Газета.ru.

Он зачитал свою речь с листа на русском языке.

Добавим, что причиной смерти супруги экс-министра стала гематома от лопнувшего сосуда в голове.



Также Бишимбаев сравнил происходящее с методами нацистской пропаганды и процитировал в последнем слове на суде лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, ошибочно приписав слова бывшему Рейхсканцлеру Германии Йозефу Геббельсу .

"Чем ужаснее будет наша ложь, тем легче в нее поверят люди". Вот так и получается в моем деле", — сказал подсудимый.

Бишимбаев не забыл извиниться перед родными Салтанат, назвав жертву своим любимым человеком.

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