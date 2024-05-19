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RT: Индия в марте увеличила поставки алмазов из РФ более чем вдвое
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 10:10

RT: Индия в марте увеличила поставки алмазов из РФ более чем вдвое

По итогам первого весеннего месяца импорт алмазов из России индийскими потребителями в годовом выражении увеличился в 2,3 раза, до 728 тыс. карат, сообщает RT со ссылкой на министерство промышленности и торговли республики.

Впрочем, одновременно, предприниматели с берегов Ганга существенно нарастили и закупки этой же товарной продукции из Канады и Китая. А вот поставки в Индию алмазов из Бельгии, ОАЭ, США, Израиля и Ботсваны, напротив, очень серьёзно просели, констатирует местный регулятор.

По мнению экспертов, новые рыночные реалии складываются таким образом потому, что с 1 марта западные страны начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Поэтому поставки индийским потребителям теперь идут напрямую из России.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Parent Géry (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).

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