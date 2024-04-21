Издание Fox News сообщило, что во время голосования по поводу нового пакета помощи Киеву во время заседания Конгресса США состоялся скандал. Представители демократов достали украинские флаги и начали ими размахивать. Председатель голосования республиканец Марк Молинаро назвал такие действия нарушением протокола.
- Левая сторона прохода (места, где сидят демократы) взорвалась радостными возгласами, когда таймер голосования достиг нуля, за что Молинаро сделал им замечание, - пишут авторы публикации.
Республиканка от Флориды Анна Паулина Луна, в свою очередь, отреагировала на радостные крики демократов своеобразно.
- Уберите эти чертовы флаги, - сказала она в микрофон.
Как сообщается в тексте, после этих слов словесная реакция демократов только усилилась. Напомним, что проект по дополнительному пакету помощи Киеву в размере 61 миллиарда долларов уже был утвержден.
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