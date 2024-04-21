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Флаги Украины в зале заседания Конгресса США стали причиной скандала
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:08

Флаги Украины в зале заседания Конгресса США стали причиной скандала

Издание Fox News сообщило, что во время голосования по поводу нового пакета помощи Киеву во время заседания Конгресса США состоялся скандал. Представители демократов достали украинские флаги и начали ими размахивать. Председатель голосования республиканец Марк Молинаро назвал такие действия нарушением протокола.

- Левая сторона прохода (места, где сидят демократы) взорвалась радостными возгласами, когда таймер голосования достиг нуля, за что Молинаро сделал им замечание, - пишут авторы публикации.

Республиканка от Флориды Анна Паулина Луна, в свою очередь, отреагировала на радостные крики демократов своеобразно.

- Уберите эти чертовы флаги, - сказала она в микрофон.

Как сообщается в тексте, после этих слов словесная реакция демократов только усилилась. Напомним, что проект по дополнительному пакету помощи Киеву в размере 61 миллиарда долларов уже был утвержден.

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