Американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск высказал свое мнение после озвучивания решения Палаты представителей Конгресса США. Политики объявили о том, что новый пакет помощи Украине будет одобрен. Свои мысли предприниматель высказал на собственной странице в соцсети.

- Меня больше всего беспокоит то, что нет стратегии выхода, а есть только вечная война, в которой молодежь гибнет в окопах от артиллерийских обстрелов или от пулеметов и снайперов на минных полях, - написал Маск.

На данный момент Конгресс США принял проект о дополнительной помощи - Киеву будет выделен 61 миллиард долларов. При голосовании баланс "за" и "против" составил 311 и 112 голосов соответственно.