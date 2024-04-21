Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 93,4409
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 99,5797
Маск запросил ответ на вопрос, как можно выйти из конфликта после новой помощи Украине
  1. Главная
  2. Мир
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 4:41

Маск запросил ответ на вопрос, как можно выйти из конфликта после новой помощи Украине

Американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск высказал свое мнение после озвучивания решения Палаты представителей Конгресса США. Политики объявили о том, что новый пакет помощи Украине будет одобрен. Свои мысли предприниматель высказал на собственной странице в соцсети.

- Меня больше всего беспокоит то, что нет стратегии выхода, а есть только вечная война, в которой молодежь гибнет в окопах от артиллерийских обстрелов или от пулеметов и снайперов на минных полях, - написал Маск.

На данный момент Конгресс США принял проект о дополнительной помощи - Киеву будет выделен 61 миллиард долларов. При голосовании баланс "за" и "против" составил 311 и 112 голосов соответственно.

Мир

Флаги Украины в зале заседания Конгресса США стали причиной скандала

Флаги Украины в зале заседания Конгресса США стали причиной скандала

Ими стали размахивать активисты демократической партии.

Читать полностью
В США одобрили конфискацию российских активов

В США одобрили конфискацию российских активов

Активы будут изъяты в пользу Украины.

Читать полностью

Общество

Башкирский Минздрав отметил Национальный день донора, коллективно сдав кровь

Башкирский Минздрав отметил Национальный день донора, коллективно сдав кровь

Участие в мероприятии приняли сотрудники ведомства.

Читать полностью
Города Северо-Запада посетит турбизнес Петербурга в рамках роуд-шоу

Города Северо-Запада посетит турбизнес Петербурга в рамках роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" посетит

Около 35% гостей Северной столицы совмещают путешествие в Петербург с поездками по маршрутам "Серебряного ожерелья" Северо-Запада, а в прошлом году к ним добавились два новых национальных туристских маршрута.

Читать полностью

Новости