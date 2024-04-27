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Депутат Госдумы Чепа: Киев отказался от переговоров по требованию Запада
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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 12:21

Депутат Госдумы Чепа: Киев отказался от переговоров по требованию Запада

Украина отказалась от переговоров по миру с Россией из-за требования западных кураторов. Об этом NewsInfo.Ru заявили депутат Госдумы Алексей Чепа.

Парламентарий напомнил, что первый раз Киев отказался из-за указания Бориса Джонсона.

"И когда Минские соглашения подписывали, понятно, что [Пётр] Порошенко выбегал, звонил своим кураторам, согласовывал каждый шаг. И то же самое мы прекрасно знаем и заявления Джонсона, и всё это мы слышали, их признание в том, что они давали эти указания. Это было и это есть сейчас", — напомнил Чепа.

По его словам, Россия с 2014 года стремилась заключить мирное соглашение, но это было не нужно ни США, ни Великобритании.

"Пока не получат соответствующие указания, ни о каких мирных переговорах говорить сложно", — заключил депутат.

Ранее издание Die Welt опубликовало информацию о том, Киев не пошел на уступки России и отказался от заключения мира на переговорах в Стамбуле. Одним из условий Кремля было возвращение русского языка в статус государственного, признав его вторым официальным. Еще одно требование содержало в себе снятие взаимных санкций и прекращение исков в международных судах.

Фото: flickr.com/thisisbossi (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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