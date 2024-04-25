Сотрудники ФСБ РФ задержали в Твери двоих мужчин, заложивших под опорами двух автомобильных мостов муляжи самодельных взрывных устройств (СВУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
По данным ЦОС, задержанные оказались сотрудниками частной компании, обеспечивающей транспортную безопасность на критически важных объектах дорожной инфраструктуры.
В сообщении уточняется, что мужчины разместили три муляжа СВУ под опорами автомобильных мостов через реку Тверца, после чего позвонили и сообщили о готовящемся теракте.
По данным ФСБ, следсвенным управлением СК РФ по Тверской области в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.
Также в международный розыск объявлена предполагаемая сообщница задержанных, которая на момент совершение преступления находилась за пределами России. Ей предъявлено заочное обвинение, сообщили в службе.
ФСБ ппродолжает установление обстоятельств дела и причастных к преступлению лиц.
Ранее по делу бывшего замминистра обороны РФ Иванова арестован третий подозреваемый.
Фото: vitalykuzmin. net/Виталий Кузьмин (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).
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