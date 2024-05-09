Цветные отметки на новых автомобильных шинах имеют важное значение для точного монтажа и технического контроля. Андрей Зогот, специалист по новой продукции и маркетингу "НТЦ Интайр", объяснил, что желтая точка обозначает самое легкое место на шине, позволяя сбалансировать колесо путем совмещения с наиболее тяжелой частью диска — клапаном.

Красная точка указывает на точку максимального отклонения радиальной силы и должна быть совмещена с самой легкой частью диска. Белая точка показывает место с наименьшим отклонением радиальной силы, дополняя красную.

Маркировочные полоски протектора не имеют значимого значения для рядовых потребителей, являясь чисто технологической особенностью, сообщает За Рулем.

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