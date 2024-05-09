Столтенберг: НАТО не будет отправлять войска на Украину

Генсекретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок и страны Альянса не будут отправлять войска на украинскую территорию, а также подметил, что Украина об этом их и не просила.

Столтенберг добавил, что украинская сторона просит у стран Запада в основном оружие, боевую технику, боеприпасы и продовольственные ресурсы.

Ко всему прочему, генсекретарь НАТО прокомментировал опасения некоторых государств-членов блока, что не видит никаких неминуемых рисков нападения на страны Европы и НАТО с российской стороны.

Фото: norden.org/Magnus Fröderberg (Creative Commons Attribution 2.5 Denmark license)