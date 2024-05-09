Исследование, проведенное учеными из США, показало, что наружный ретиноид трифаротен эффективно борется с акне и снижает потемнение кожи, связанное с этой проблемой.

В ходе эксперимента, включавшего две группы по 60 человек, одна группа использовала трифаротен в течение шести месяцев, а другая придерживалась простого ухода за кожей. Результаты продемонстрировали, что ретиноид не только более эффективно справился с акне, но и уменьшил локальную пигментацию у 18,9% участников по сравнению с 11,3% в группе простого ухода, сообщает Газета.Ру.

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