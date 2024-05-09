Исследование, проведенное учеными из США, показало, что наружный ретиноид трифаротен эффективно борется с акне и снижает потемнение кожи, связанное с этой проблемой.
В ходе эксперимента, включавшего две группы по 60 человек, одна группа использовала трифаротен в течение шести месяцев, а другая придерживалась простого ухода за кожей. Результаты продемонстрировали, что ретиноид не только более эффективно справился с акне, но и уменьшил локальную пигментацию у 18,9% участников по сравнению с 11,3% в группе простого ухода, сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/Dr. Thomas Brinkmeier (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Xiaomi представила новый модульный вентилятор
Xiaomi представила новый модульный напольный вентилятор Mijia DC Inverter Pro, который работает от инверторного мотора, обеспечивая тихую работу и имитацию восьми видов естественного ветра.
Столтенберг: НАТО не будет отправлять войска на Украину
Генсекретарь военно-политического бока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок и страны Альянса не будут отправлять войска на территорию, а также подметил, что Украина об этом их и не просила.
Британские ученые доказали, что трудные времена действительно укрепляют человеческие общества
Британские археологи из Борнмутского университета изучили исторические данные, чтобы подтвердить, что трудные времена укрепляют человеческие общества.
Врач Кашух: использование пищевой соды против изжоги опасно до здоровья
Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что использование пищевой соды для облегчения изжоги может привести к увеличению риска развития опасных заболеваний, включая рак.