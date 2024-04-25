В деле замминистра обороны Тимура Иванова появился третий подозреваемый. Суд арестовал бизнесмена Александра Фомина по делу Иванов.
Басманный суд Москвы арестовал Александра Фомина по делу о даче взятки бывшему замминистру обороны Тимуру Иванову. Фомин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки).
Дача взятки осуществлялась не путём передачи или перечисления финансовых средств, а осуществления хозяйственно-производственных услуг Тимуру Иванову и другим подельникам. В обмен его компании получали выгодные подряды.
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