Экс-президент Америки Дональд Трамп заявил, что США скоро превратится в страну третьего мира. Главными причинами он считает проблемы на границе с Мексикой, откуда в страну идет неконтролируемый поток мигрантов , а также коррумпированность судебной системы. Напомним, что недавно Трампа признали виновным в деле о мошенничестве.

- Если данное судебное преследование продолжится, никто не захочет вести дела в США, и мы превратимся в страну третьего мира, - высказался бывший лидер. - Мы, в действительности, уже во многих отношениях превратились в нее - взгляните хотя бы на нашу южную границу.

Свою речь Трамп произнес на митинге перед своими сторонниками в штате Мичиган.