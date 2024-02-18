Экс-президент Америки Дональд Трамп заявил, что США скоро превратится в страну третьего мира. Главными причинами он считает проблемы на границе с Мексикой, откуда в страну идет неконтролируемый поток мигрантов , а также коррумпированность судебной системы. Напомним, что недавно Трампа признали виновным в деле о мошенничестве.
- Если данное судебное преследование продолжится, никто не захочет вести дела в США, и мы превратимся в страну третьего мира, - высказался бывший лидер. - Мы, в действительности, уже во многих отношениях превратились в нее - взгляните хотя бы на нашу южную границу.
Свою речь Трамп произнес на митинге перед своими сторонниками в штате Мичиган.
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