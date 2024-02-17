Суд Нью-Йорка вынес вердикт о Дональда Трампа виновным в мошенничестве. В качестве наказания экс-президенту назначили штраф в размере 355 миллионов долларов.

Кроме этого, Трампу вынесли дополнительные запреты. Так, например, в банках штата он больше не имеет права кредитования, недоступными для него стали и руководящие должности в любой компании. Штрафы вынесли и двум его сыновьям, теперь они обязаны выплатить по 4 миллиона долларов.

Такое наказание последовало после того, как суд поверил доказательствам того, что экс-президент подделывал финансовые отчеты. Они помогли бы ему получать кредиты и страховку намного выгоднее. Не исключено, что адвокаты будут рассматривать возможность апелляции.