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Трамп оказался виновным в деле о мошенничестве
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 3:22

Трамп оказался виновным в деле о мошенничестве

Суд Нью-Йорка вынес вердикт о Дональда Трампа виновным в мошенничестве. В качестве наказания экс-президенту назначили штраф в размере 355 миллионов долларов.

Кроме этого, Трампу вынесли дополнительные запреты. Так, например, в банках штата он больше не имеет права кредитования, недоступными для него стали и руководящие должности в любой компании. Штрафы вынесли и двум его сыновьям, теперь они обязаны выплатить по 4 миллиона долларов.

Такое наказание последовало после того, как суд поверил доказательствам того, что экс-президент подделывал финансовые отчеты. Они помогли бы ему получать кредиты и страховку намного выгоднее. Не исключено, что адвокаты будут рассматривать возможность апелляции.

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