В 2024 году российские военные сумели освободить значительно больше территорий, чем украинские силы смогли занять в результате своего контрнаступления в предыдущем году, согласно данным The New York Times.

Аналитик из финской группы Black Bird, Паси Паройнен, который специализируется на анализе спутниковых изображений и видеозаписей с фронта, утверждает, что в текущем году Россия укрепила свое присутствие на большей части территории, по сравнению с тем, что Украина смогла занять в результате своего летнего наступления в 2023 году.

Репортеры отметили, что российские войска продолжают уверенно продвигаться, несмотря на попытки украинцев замедлить их прогресс путем различных акций дестабилизации.

Вчера Министерство обороны России сообщило о том, что военнослужащие группировки "Север" продолжили продвижение вглубь обороны украинской армии, одержав победу над живой силой и техникой "иностранного легиона", а также 24-й и 42-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое и Радгоспное в Харьковской области.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)