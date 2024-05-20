Иранские власти объявили дату и место церемонии похорон Эбрахима Раиси

Стали известны дата и место проведения похорон погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси - 21 мая, Тебриз. Об этом недавно сообщило иранское руководство. По президенту будет объявлен траур, который продлится пять дней.

Ранее 19 мая произошла трагедия, приведшая к гибели лидера Ирана, иранского министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, а также других иранских политических деятелей, находящихся на разбившемся вертолете. Вертолет произвел неудачную посадку в провинции Ирана Восточный Азербайджан, что и вызвало крушение.

Фото: mehrnews.com/Maryam Kamyab (Creative Commons Attribution 4.0 International license)