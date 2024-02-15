Издание Bloomberg уверено, что экс-президент США Дональд Трамп сможет повлиять на конфликт России и Украины, победив на выборах. Авторы статьи уверены, что в этом случае Вашингтон будет добиваться начала мирных переговоров между странами.

Так, эксперты указывают на то, что советники Трампа уже обсуждают эту тему между собой. В качестве метода воздействия политики называют угрозу отказа в военной помощи Киеву. Следующим шагом может стать сокращение обязательств Америки перед некоторыми странами НАТО. Напомним, что до этого Трамп уже заявлял, что США теряют свой статус на мировой арене и он стремится исправить эту ситуацию.