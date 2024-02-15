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Запад: Трамп, став президентом, заставит Украину вступить в переговоры
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:36

Запад: Трамп, став президентом, заставит Украину вступить в переговоры

Издание Bloomberg уверено, что экс-президент США Дональд Трамп сможет повлиять на конфликт России и Украины, победив на выборах. Авторы статьи уверены, что в этом случае Вашингтон будет добиваться начала мирных переговоров между странами.

Так, эксперты указывают на то, что советники Трампа уже обсуждают эту тему между собой. В качестве метода воздействия политики называют угрозу отказа в военной помощи Киеву. Следующим шагом может стать сокращение обязательств Америки перед некоторыми странами НАТО. Напомним, что до этого Трамп уже заявлял, что США теряют свой статус на мировой арене и он стремится исправить эту ситуацию.

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