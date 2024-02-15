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Трамп: США превратились в посмешище
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:26

Трамп: США превратились в посмешище

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнее положение страны в мире. По словам политика, Америка стала посмешищем, которое не вызывает уважения среди других стран.

- Мы - нация, которую больше не уважают и к которой не прислушиваются на мировой арене, - подчеркнул Трамп во время своей речи. - Мы нация, которая во многом стала посмешищем.

Выступая перед сторонниками в штате Южная Каролина, Трамп также отметил плачевное состояние экономики и образовательной системы. Итог речи он подвел словами, что наркотики в Америке теперь купить проще, чем продукты, чтобы приготовить обед.

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