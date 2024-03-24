Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в числе многих россиян не осталась в стороне от беды людей, пострадавших во время трагедии в «Крокус Сити Холле». Спортсменка пожертвовала из собственных средств полмиллиона.

- Если у вас есть возможность помочь - помогайте! - призвала Загитова в своем Телеграм-канале. - Сейчас очень важна сплоченность и поддержка друг друга.

Спортсменка также приложила фотографию, на которой видно выполнение перевода и сама сумма пожертвования.

Напомним, что до этого с президентом РФ связался глава Таджикистана, который выразил сожаление по поводу произошедшего.