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Чемпионка по фигурному катанию Загитова отдала полмиллиона рублей на поддержку пострадавших в
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:23

Чемпионка по фигурному катанию Загитова отдала полмиллиона рублей на поддержку пострадавших в "Крокус Сити"

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в числе многих россиян не осталась в стороне от беды людей, пострадавших во время трагедии в «Крокус Сити Холле». Спортсменка пожертвовала из собственных средств полмиллиона.

- Если у вас есть возможность помочь - помогайте! - призвала Загитова в своем Телеграм-канале. - Сейчас очень важна сплоченность и поддержка друг друга.

Спортсменка также приложила фотографию, на которой видно выполнение перевода и сама сумма пожертвования.

Напомним, что до этого с президентом РФ связался глава Таджикистана, который выразил сожаление по поводу произошедшего.

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