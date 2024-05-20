Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.05.2024 : 90,9873
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.05.2024 : 98,7776
В США призывают ВСУ использовать иностранное ПВО по целям в небе России
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:06

В США призывают ВСУ использовать иностранное ПВО по целям в небе России

Бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус высказал мнение в интервью CNN о том, что Вашингтон должен разрешить Украине использовать американские системы противовоздушной обороны для поражения целей в российском воздушном пространстве.

Он отметил, что Россия использует свое воздушное пространство для нанесения ударов по Украине, не входя в ее воздушное пространство.

Петреус также подчеркнул, что украинские силы сталкиваются с высоким риском потери крупных городов и находятся в сложной ситуации.

В свою очередь, президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность опасными действиями и заявлениями Запада, которые могут привести к конфликту с использованием ядерного оружия и угрозе цивилизации, как было сказано в его послании Федеральному собранию.

Фото: www.dvidshub.net/Maj. Trevor Wild (it is in the public domain)

Мир

Британский суд решил рассмотреть новую апелляцию Ассанжа

Британский суд решил рассмотреть новую апелляцию Ассанжа

Британский суд решил рассмотреть новую апелляцию Ассанжа. Агентство Reuters сообщило, что журналист сможет оспорить решение об экстрадиции в США.

Читать полностью
МУС сделал запрос на выдачу ордера на арест Нетаньяху и Галанта

МУС сделал запрос на выдачу ордера на арест Нетаньяху и Галанта

Международный уголовный суд (МУС) сделал запрос на выдачу ордера на арест двух израильских политиков - главы Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Данные сведения привел ТАСС, ссылаясь на официальный документ заявления прокурора Карима Хана.

Читать полностью

Общество

В России создали высококачественные алмазные покрытия для инструментов

В России создали высококачественные алмазные покрытия для инструментов

Российские материаловеды создали новый связующий состав для алмазных режущих инструментов.

Читать полностью

"Авилон" выявил основные трудности, с которыми сталкиваются владельцы контрактных моторов

Приобретение контрактного двигателя для российских автолюбителей часто связано с различными препятствиями, согласно словам Алексея Шпикалова, директора по сервису и запчастям в автомобильной группе "Авилон".

Читать полностью

Новости