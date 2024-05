Бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус высказал мнение в интервью CNN о том, что Вашингтон должен разрешить Украине использовать американские системы противовоздушной обороны для поражения целей в российском воздушном пространстве.

Он отметил, что Россия использует свое воздушное пространство для нанесения ударов по Украине, не входя в ее воздушное пространство.

Петреус также подчеркнул, что украинские силы сталкиваются с высоким риском потери крупных городов и находятся в сложной ситуации.

В свою очередь, президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность опасными действиями и заявлениями Запада, которые могут привести к конфликту с использованием ядерного оружия и угрозе цивилизации, как было сказано в его послании Федеральному собранию.

Фото: www.dvidshub.net/Maj. Trevor Wild (it is in the public domain)