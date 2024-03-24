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Таджикистан официально осудил теракт в Подмосковье
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:41

Таджикистан официально осудил теракт в Подмосковье

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон созвонился с главой РФ Владимиром Путиным. В процессе разговора Рахмон осудил теракт, который произошел 22 марта в "Крокус Сити Холле".

- В ходе беседы лидер нации, решительно осудив жестокий кровавый террористический акт в комплексе "Крокус Сити Холл", - говорится в официальном сообщении. - Он подчеркнул, что «террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии».

Руководители стран договорились о совместных действиях в противостоянии терроризму. В пресс-службе также добавили, что дальнейшее наращивание совместных усилий будет продолжаться.

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