Президент Таджикистана Эмомали Рахмон созвонился с главой РФ Владимиром Путиным. В процессе разговора Рахмон осудил теракт, который произошел 22 марта в "Крокус Сити Холле".

- В ходе беседы лидер нации, решительно осудив жестокий кровавый террористический акт в комплексе "Крокус Сити Холл", - говорится в официальном сообщении. - Он подчеркнул, что «террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии».

Руководители стран договорились о совместных действиях в противостоянии терроризму. В пресс-службе также добавили, что дальнейшее наращивание совместных усилий будет продолжаться.