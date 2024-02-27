Массовый cбой популярного в России и мире мессенжера Телеграм отмечает Роскомнадзор. О том, что работа Телеграм не затруднена, сообщают корреспонденты ТАСС в Австралии, Индии, Монголии, Республике Корея, Японии, а также Египте, ОАЭ, Турции, Марокко, Кении, Зимбабве и Ливане. Во всех остальных регионах мира функционирование сервиса нарушено.
Макрона раскритиковали свои же граждане после его слов в адрес России
Макрон заявил, что не может позволить России победить.
В Африке открылся саммит ООН по климату
Планируется обсуждение глобальных вызовов для климата планеты на высшем уровне. Президента саммита — министр энергетики и устойчивого развития Марокко Лейла Бенали.
Дочери Василия Шукшина судятся из-за исключительных прав на произведения отца
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Аномальные "пятна" на Солнце достигли рекордного размера
Ученые замерли в ожидании дальнейших действий магнитной аномалии на светиле.