Массовый cбой популярного в России и мире мессенжера Телеграм отмечает Роскомнадзор. О том, что работа Телеграм не затруднена, сообщают корреспонденты ТАСС в Австралии, Индии, Монголии, Республике Корея, Японии, а также Египте, ОАЭ, Турции, Марокко, Кении, Зимбабве и Ливане. Во всех остальных регионах мира функционирование сервиса нарушено.