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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:53

Произошел массовый сбой в работе Телеграм

Массовый cбой популярного в России и мире мессенжера Телеграм отмечает Роскомнадзор. О том, что работа Телеграм не затруднена, сообщают корреспонденты ТАСС в Австралии, Индии, Монголии, Республике Корея, Японии, а также Египте, ОАЭ, Турции, Марокко, Кении, Зимбабве и Ливане. Во всех остальных регионах мира функционирование сервиса нарушено.

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