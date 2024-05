Член комитета по безопасности и депутат Госдумы от крымского региона, Михаил Шеремет, высказал мнение, что швейцарский саммит по урегулированию конфликта на Украине, проводимый без участия России, представляет собой "антироссийский шабаш".

По словам Шеремета, данный саммит, инициированный Украиной в Швейцарии, не является шагом к продвижению мирного решения. Он считает, что проведение мероприятия в ультимативной форме без приглашения России бессмысленно и неэффективно. Шеремет уверен, что руководители государств, приглашенные на эту встречу, осознают риск нанесения ущерба своей репутации.

В его представлении, основной целью саммита является подтверждение легитимности действующего президента Украины Владимира Зеленского, что, по его мнению, продлевает его диктаторские полномочия за счет легитимности других участников, что может стать неблагоприятным международным прецедентом.

Конференция по Украине пройдет 15-16 июня в Швейцарии, недалеко от города Люцерн. Россия не будет принимать участие в этом мероприятии. Владимир Хохлов, пресс-секретарь посольства России в Берне, сообщил, что Швейцария не направила России приглашение на саммит по Украине, и Москва не планирует участвовать в нем. Хохлов добавил, что идея мирной конференции, активно продвигаемая организаторами, неприемлема для России, так как она не учитывает российские интересы и предлагает нежизнеспособное решение конфликта.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, и необходимо выяснить, какая "формула мира" будет обсуждаться на саммите в Швейцарии.

