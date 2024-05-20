Во время торгов на Comex, которое является частью Нью-Йоркской товарной биржи, цены на золото достигли нового исторического максимума, превысив уровень в $2 450 за тройскую унцию, как показывают данные платформы.
Согласно информации на 8:39 по московскому времени, стоимость драгоценного металла была $2 451,4 за тройскую унцию, что на 0,4% выше предыдущего показателя.
К 8:53 мск цена на золото продолжила расти, достигнув $2 454,1 за унцию, что на 0,51% больше предыдущего значения, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Andrey Petukhov (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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