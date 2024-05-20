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Пресервы пользуются у россиян большим спросом, чем рыбные консервы
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:09

Пресервы пользуются у россиян большим спросом, чем рыбные консервы

Рыбные консервы теряют свою популярность у россиян. Такие выводы сделаны на основе данных Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

По статистике, на данный момент в России стали производить на 10 процентов меньше рыбных консервов. Количество сократилось с 214,7 тыс. до 193,8 тыс. тонн. Такие данные предоставили во всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Эксперты посчитали данные с 2019 по 2023 год.

На этом фоне ярко выделяется возросшая популярность пресервов. Количество их производства выросло на 34 процента: для сравнения, цифры составили 72,1 тысяч тонн и 96,8 тысяч тонн.

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