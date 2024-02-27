На нашем дневном светиле ученые-астрономы обнаружили большое по площади пятно, состоящее из группы меньших пятен, превышающие размер Земли в десяток раз. Это образование можно увидеть даже без помощи техники, достаточно посмотреть через затемненное стекло (важно соблюдать особую осторожность для здоровья глаз при наблюдении Солнца через оптические приборы!).

Аномалия получила номер AR3590. Динамика расширения "пятна" очень высокая. Исследователи утверждают, что это самое крупное образование такого рода за последний 25-ти летний солнечный цикл. До настоящего времени выбросов коронарного вещества не производилось. Не исключено, что "выстрел" произойдет в сторону нашей планеты. Прошедшие недавно три мощные вспышки, которые были ещё "цветочки", по сравнению с тем, что может быть в этот раз, уже ощутимо нарушили радиосвязь и интернет в США.

Размер AR3590 уже составляет примерно 60% от того солнечного пятна, которое вызвало в недавнем прошлом сильнейшую в истории магнитную бурю на нашей планете. Это именуется как "Событие Кэррингтона", произошедшее в сентябре 1859 года. Тогда ночь превратилась в день из-за мощный полярный сияний.





