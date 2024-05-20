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ТАСС: Зеленский перестаёт быть законным президентом Украины в ночь на 21 мая
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 7:48

ТАСС: Зеленский перестаёт быть законным президентом Украины в ночь на 21 мая

Полномочия Владимира Зеленского, согласно действующей конституции Украины, истекают в ночь с 20 на 21 мая, сообщает ТАСС. Ссылки на военное положение, которое было объявлено в сопредельной республике два с небольшим года назад, и согласно которым, проведение в стране выборов невозможно, политологи считают несостоятельными.

Ключевой тезис основного украинского закона, демократическая смена власти. А действующий и продлеваемый Верховной радой нормативный акт "О правовом статусе режима военного положения", по мнению экспертов как на Украине, так и за рубежом, не более чем лазейка, чтобы сохранять сложившийся статус кво.

"Я не ожидаю каких-нибудь больших волнений по этому поводу. Ситуация в стране настолько сложна, настроения там столь неоднозначны, что какой-то консолидации, как позитивной, так и негативной, по поводу этого события, мне кажется не будет", - заявил в интервью ТАСС председателя совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Легитимность у президента с истёкшим сроком, будет некоторое время сохранятся на внешнем контуре. И то, частично, за счёт того, что верить в статус псевдо-главы государства будут до определённого момента страны Запада.

"Поэтому в виде диктатора, в виде вождя он все равно будет оставаться. Запад пока что ставит на Зеленского, хотя к нему и есть определенные претензии", - считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

В возникших правовых лакунах мог бы разобраться Конституционный суд Украины. Однако, после реформы этого ведомства, проведённой как раз нынешним киевским режимом, животрепещущий вопрос о легитимности и законности руководства страной и отмены выборов Владимиром Зеленским, даже не стоит в повестки дня ключевого органа судебной власти государства.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/president.gov.ua(Creative Commons Attribution 4.0 International)

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