Власти Ирана официально признали гибель президента страны Ибрахима Раиси. Теперь, согласно основного закона исламской республики в силу вступает ст.131 Конституции страны. Положение гласит, в случае смерти президента государства его полномочия переходят к первому заместителю.

Последние несколько лет этот пост занимает Мохаммад Мохбер. Накануне он уже провёл экстренное совещание на котором обсуждалась спасательная операция по поиску вертолета с президентом страны.

Первый вице-президент Ирана вступил в должность в августе 2021 года. Сейчас ему 68 лет. Мохаммад Мохбер имеет докторскую степень и степень магистра в области международных прав и менеджмента. В период ирано-иракской войны был офицером в медицинском корпусе Корпуса стражей исламской революции.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Мохаммад Малеки(Creative Commons Attribution 4.0 International).