МИД Таджикистана дал срочную рекомендацию гражданам республики временно воздержаться от поездок в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации ведомства.
Министерство призвало соотечественников не ездить в РФ, если на это нет острой необходимости.
Ранее глава Общероссийской общественной организации "Федерация мигрантов России" Вадим Коженов заявил, что никаких жалоб на трудности въезда в Россию от граждан Таджикистана не поступало. По словам Коженова, информация об оттоке мигрантов из РФ не соответствует действительности.
Тем временем в Госдуму РФ внесли законопроект о повышении эффективности контроля в сфере миграции.
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