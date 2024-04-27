МИД Таджикистана дал срочную рекомендацию гражданам республики временно воздержаться от поездок в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации ведомства.

Министерство призвало соотечественников не ездить в РФ, если на это нет острой необходимости.

Ранее глава Общероссийской общественной организации "Федерация мигрантов России" Вадим Коженов заявил, что никаких жалоб на трудности въезда в Россию от граждан Таджикистана не поступало. По словам Коженова, информация об оттоке мигрантов из РФ не соответствует действительности.

Тем временем в Госдуму РФ внесли законопроект о повышении эффективности контроля в сфере миграции.

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