Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации. Речь идет о первом чтении. Об этому рассказал депутат Ярослав Железняк.
- Законопроект принят без предложений комитета, - подчеркнул он. - Далее - внесение правок до 21 февраля и второе чтение.
До этого СМИ публиковали информацию о том, что новости о мобилизации вызывают панику среди украинцев. На данный момент депутаты уже поддержали законопроект об усилении привлечения новый бойцов в ВСУ.
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