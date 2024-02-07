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Новый законопроект о мобилизации принят Верховной Радой
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:42

Новый законопроект о мобилизации принят Верховной Радой

Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации. Речь идет о первом чтении. Об этому рассказал депутат Ярослав Железняк.

- Законопроект принят без предложений комитета, - подчеркнул он. - Далее - внесение правок до 21 февраля и второе чтение.

До этого СМИ публиковали информацию о том, что новости о мобилизации вызывают панику среди украинцев. На данный момент депутаты уже поддержали законопроект об усилении привлечения новый бойцов в ВСУ.

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