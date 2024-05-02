В ночь на четверг, второго мая, в регионах России произошли удары беспилотниками, нанесенные ВСУ. Целью стали тяговые и трансформаторные подстанции. Сообщается, что пострадали два региона. Среди пострадавших отмечаются подстанции Поныри и Свобода в Курской области, а также объекты на перегоне Змиевка - Глазуновка в Орловской области.
На последних произошло аварийное отключение питания, в результате чего ход двух железнодорожных составов был остановлен. Сообщения о количестве пострадавших не поступало.
Напомним, что накануне на территории России было уничтожено шесть летальных аппаратов, запущенный со стороны Украины.
Источник фото: dvidshub.net/U.S. Marine Corps/Lance Cpl. Tyler Forti (
Китай отменил переговоры с США по ядерному оружию
СМИ сообщили, что Пекин отменил планы провести новые переговоры по международному контролю над ядерным оружием после встречи, которая состоялась в ноябре 2023 года, по информации Semafor, со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел США.
Google увольняет белых сотрудников и заменяет их на мигрантов
Непосредственно до того, как был опубликован отчет о значительной прибыли и убытках за первый квартал 2024 года, компания Google уволила не менее 200 разработчиков и инженеров из своей основной команды.
Бортпроводницу из Москвы обвинили в незаконном хранении и сбыте наркотических веществ за материальное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей
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Ученые провели исследование и выяснили, что женщины дольше страдают от хронических заболеваний
Исследование, опубликованное в британском медицинском журнале The Lancet Public Health и освещенное газетой The Guardian, показало, что женщины более склонны к длительному течению хронических заболеваний, включая проблемы с опорно-двигательным аппаратом, психическое здоровье и головные боли.