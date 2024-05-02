В ночь на четверг, второго мая, в регионах России произошли удары беспилотниками, нанесенные ВСУ. Целью стали тяговые и трансформаторные подстанции. Сообщается, что пострадали два региона. Среди пострадавших отмечаются подстанции Поныри и Свобода в Курской области, а также объекты на перегоне Змиевка - Глазуновка в Орловской области.

На последних произошло аварийное отключение питания, в результате чего ход двух железнодорожных составов был остановлен. Сообщения о количестве пострадавших не поступало.

Напомним, что накануне на территории России было уничтожено шесть летальных аппаратов, запущенный со стороны Украины.

Источник фото: dvidshub.net/U.S. Marine Corps/Lance Cpl. Tyler Forti (